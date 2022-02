Il nunzio a Kiev, la preoccupazione per i malati: «È difficile muoversi e trovare assistenza» (Di sabato 26 febbraio 2022) «Oltre ai missili che passano e quindi alla gente che si nasconde come può, negli scantinati, nelle stazioni della metropolitana, la domanda che mi viene è: cosa fanno i malati? I malati di qualsiasi tipo di malattia, perché è difficile muoversi, è difficile spostarsi, trovare un’assistenza… Come fanno?». Il nunzio a Kiev, mons. Visvaldas Kulbokas, dà voce alla preoccupazione per lo stato delle cose in Ucraina dopo l’invasione russa. Le preoccupazioni del nunzio a Kiev «Sapendo che si avvicinavano giorni difficili, – dice ai media vaticani – tutti hanno cercato di ammassare un po’ di viveri, ma questi dureranno per alcuni giorni e quindi nasce una domanda: cosa succederà se questa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) «Oltre ai missili che passano e quindi alla gente che si nasconde come può, negli scantinati, nelle stazioni della metropolitana, la domanda che mi viene è: cosa fanno i? Idi qualsiasi tipo di malattia, perché è, èspostarsi,un’… Come fanno?». Il, mons. Visvaldas Kulbokas, dà voce allaper lo stato delle cose in Ucraina dopo l’invasione russa. Le preoccupazioni del«Sapendo che si avvicinavano giorni difficili, – dice ai media vaticani – tutti hanno cercato di ammassare un po’ di viveri, ma questi dureranno per alcuni giorni e quindi nasce una domanda: cosa succederà se questa ...

