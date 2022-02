Il mondo dello sport isola Mosca: anche la Federginnastica cancella tutti gli eventi in Russia (Di sabato 26 febbraio 2022) Il mondo dello sport sanziona la Russia. Prima la scelta dell’Uefa: la finale di Champions League in programma il 28 maggio non si giocherà a San Pietroburgo, ma allo Stade de France di Parigi. Ora vengono annullati e rimossi dal calendario tutti gli eventi della Federginnastica in Russia e BieloRussia. È quanto ha deciso il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica riunitosi a Losanna. Il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica ha espresso preoccupazione per l’invasione militare russa dell’Ucraina e ha deciso le seguenti misure: «Le bandiere nazionali russa e bielorussa non devono essere esposte e gli inni russo e bielorusso non devono essere suonati in nessun evento sanzionato dalla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilsanziona la. Prima la scelta dell’Uefa: la finale di Champions League in programma il 28 maggio non si giocherà a San Pietroburgo, ma allo Stade de France di Parigi. Ora vengono annullati e rimossi dal calendarioglidellaine Bielo. È quanto ha deciso il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica riunitosi a Losanna. Il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale di Ginnastica ha espresso preoccupazione per l’invasione militare russa dell’Ucraina e ha deciso le seguenti misure: «Le bandiere nazionali russa e bielorussa non devono essere esposte e gli inni russo e bielorusso non devono essere suonati in nessun evento sanzionato dalla ...

