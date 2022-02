Il miracolo della vita: Mia nasce a Kiev nel cunicolo della metro (Di sabato 26 febbraio 2022) Mia: è questo il simbolo della speranza. La sua storia sta facendo il giro del mondo, accendendo i cuori di tutti in queste ultime ore di buio. La potenza della vita che sfida la guerra e il dolore del popolo Ucraino che sta affrontando l’invasione delle truppe di Mosca. Mentre i missili russi si abbattono sui palazzi della capitale ucraina, infatti, in un rifugio antibombe della metropolitana, una giovane ventitreenne ha dato alla luce una bambina. Mia, a Kiev la speranza si accende sotto le bombe Dopo il matrimonio della giovane coppia nel primo giorno di guerra, un’altra notizia carica di speranza arriva da Kiev. A comunicare al mondo la nascita ... Leggi su dilei (Di sabato 26 febbraio 2022) Mia: è questo il simbolosperanza. La sua storia sta facendo il giro del mondo, accendendo i cuori di tutti in queste ultime ore di buio. La potenzache sfida la guerra e il dolore del popolo Ucraino che sta affrontando l’invasione delle truppe di Mosca. Mentre i missili russi si abbattono sui palazzicapitale ucraina, infatti, in un rifugio antibombepolitana, una giovane ventitreenne ha dato alla luce una bambina. Mia, ala speranza si accende sotto le bombe Dopo il matrimoniogiovane coppia nel primo giorno di guerra, un’altra notizia carica di speranza arriva da. A comunicare al mondo la nascita ...

