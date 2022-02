Il Mar Mediterraneo potrebbe salire di 60 cm nel 2100 se non interveniamo prima

(Di sabato 26 febbraio 2022) I ricercatori dell’ENEA hanno messo a punto il nuovo modello matematico MED16 per prevedere le evoluzioni del livello del Mare le notizie non sono buone....

Advertising

DolomitesUNESCO : Le Tre Cime di Lavaredo abbracciano mezza Europa, sono spartiacque tra il bacino di Danubio, Piave e Adige, unendo… - AvvocatoLorenti : RT @jdroad: @AvvocatoLorenti sarebbe completato con il passaggio dell’Ucraina nel Patto atlantico e che avrebbe tolto a Mosca qualsiasi pos… - jdroad : @AvvocatoLorenti sarebbe completato con il passaggio dell’Ucraina nel Patto atlantico e che avrebbe tolto a Mosca q… - paolo77jpm : RT @Digital_Day: I cambiamenti del passato li possiamo misurare. La domanda alla quale vuole rispondere il nuovo modello ENEA MED16 è: cosa… - Digital_Day : I cambiamenti del passato li possiamo misurare. La domanda alla quale vuole rispondere il nuovo modello ENEA MED16… -

Ultime Notizie dalla rete : Mar Mediterraneo

DDay.it - Digital Day

... attraverso cui si accede alNero dal. Lo ha dichiarato l'ambasciata di Mosca ad Ankara a Interfax, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato la chiusura a ...- la forte connessione esistente tra flussi migratori e cambiamento climatico, che colpisce in maniera accentuata il: fenomeni come la desertificazione, la deforestazione , il ...La “Carta di Firenze” del Mediterraneo condivisa da vescovi e 60 sindaci presenti a Firenze è firmata oggi 22 febbraio dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI e il sindaco Dario Nardell ...Da anni ritengo che sia in atto una strategia per portare al fallimento la prima infrastruttura sul mare del Paese, pianificata dal Gruppo Grimaldi con l'appoggio politico della Lega e finanziato ...