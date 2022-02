Il manifestante che nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti rubò il leggio di Nancy Pelosi è stato condannato a due mesi di carcere (Di sabato 26 febbraio 2022) Adam Johnson, il manifestante che nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti del 2021 rubò il leggio di Nancy Pelosi, speaker democratica della Camera dei rappresentanti, è stato condannato a 75 giorni di carcere e al pagamento di 5.000 dollari di Leggi su ilpost (Di sabato 26 febbraio 2022) Adam Johnson, ilchealdel 2021ildi, speaker democratica della Camera dei rappresentanti, èa 75 giorni die al pagamento di 5.000 dollari di

Advertising

ilpost : Il manifestante che nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti rubò il leggio di Nancy Pelosi è stato condannato a… - exilcanperlaia1 : @sbonaccini .Immagino che nessun manifestante sia stato inseguito, strattonato e identificato dalla DIGOS. Autogoal… - NGeniali : RT @LigorioVincent: Ore 22 (mosca) a piazza Pushkinskaya nessun manifestante ma solo molti agenti di polizia. Anche in altre piazze tutto c… - fastneko : RT @ChanceGardiner: Non dite che Trudeau è un fascista che arresta i manifestante contro di lui come fa Putin. Ops, sono russi a San Piet… - roderiu : RT @LigorioVincent: Ore 22 (mosca) a piazza Pushkinskaya nessun manifestante ma solo molti agenti di polizia. Anche in altre piazze tutto c… -