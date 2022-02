Il manifestante che nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti rubò il leggio di Nancy Pelosi è stato condannato a due mesi di carcere

Advertising

GiulyScalia1977 : RT @lucagrasso: Fino a ieri c'era gente che invocava il #lockdown, che chiamava 'untore' qualsiasi manifestante, condannava i raduni dei ra… - EarthObservers : RT @ChanceGardiner: Non dite che Trudeau è un fascista che arresta i manifestante contro di lui come fa Putin. Ops, sono russi a San Piet… - Sampelayo : RT @lucagrasso: Fino a ieri c'era gente che invocava il #lockdown, che chiamava 'untore' qualsiasi manifestante, condannava i raduni dei ra… - lucagrasso : Fino a ieri c'era gente che invocava il #lockdown, che chiamava 'untore' qualsiasi manifestante, condannava i radun… - fede2_4 : RT @ilpost: Il manifestante che nell’assalto al Congresso degli Stati Uniti rubò il leggio di Nancy Pelosi è stato condannato a due mesi di… -

Ultime Notizie dalla rete : manifestante che

Il Post

Adam Johnson, ilnell'assalto al Congresso degli Stati Uniti del gennaio 2021 rubò il leggio di Nancy Pelosi, speaker democratica ......australiano Drew Pavlouha accostato l'immagine a quella più famosa di 32 anni fa a Pechino "Tutto il mio rispetto per il Tank man 2.0 - ha twittato un altro internauta -. Questoè ...Che spettacolo a Vinovo fra Juventus e Alessandria, «un manifesto del calcio giovanile» come dice il tecnico Altieri. Mancano solo i gol in questa partita che termina sul punteggio di 0-0. Sulla carta ...Il mancato utilizzo delle risorse ancora disponibili nel Piano Sulcis ed il vertiginoso aumento delle materie prime, ad iniziare da energia elettrica e gas, han ...