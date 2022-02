Il Gra è l' anello nuziale del traffico di Roma

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 febbraio 2022) Simile a un serpente dalle spire ingrigite dai gas di scarico, il Grande Raccordo Anulare si dipana come un primordiale Uroboro, simbolo circolare dell’alchimia e della connessione tra inizio e fine giusto giusto declinato nella dimensione della mobilità. Nonostante il nome istituzionale sia quello di A90, autostrada tangenziale senza pedaggio, per ini, in un impeto che come in tutti i miti fondativi ha intrecciato dramma e nebbie, esiste solo il Gra, spesso abbreviato nelle interlocuzioni da bar e pronunciato come un gracidare cacofonico. Cosa che suona come omaggio non istituzionale al suo ideatore, l’ingegnere e direttore generale Anas Eugenio Gra. Ha una circonferenza di circa 21 km, e si sviluppa in un cerchio esoterico di 68 km, contraddistinto da 33 uscite numerate, posizionate l’una a 2 km di distanza dall’altra: che sia entrato nei discorsi e negli ...