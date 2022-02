Il fantasma di Ibra, Giroud a vuoto: Milan, c'è un problema in attacco (Di sabato 26 febbraio 2022) I lampi di Leao illuminano, ma se attorno a Rafa si spegne la luce, allora diventa dura. E al Milan che si è inceppato con l'Udinese, un altro pari con una squadra che lotta per non retrocedere dopo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) I lampi di Leao illuminano, ma se attorno a Rafa si spegne la luce, allora diventa dura. E alche si è inceppato con l'Udinese, un altro pari con una squadra che lotta per non retrocedere dopo ...

OdeonZ__ : Il fantasma di Ibra, Giroud a vuoto: Milan, c’è un problema in attacco - sportli26181512 : Il fantasma di Ibra, Giroud a vuoto: Milan, c’è un problema in attacco: Il fantasma di Ibra, Giroud a vuoto: Milan,… - Gazzetta_it : Il fantasma di Ibra, Giroud a vuoto: Milan, c’è un problema in attacco - ayurkiss : @AntoVitiello Ibra 40 rotto. Giroud 35. Rebic fantasma. Lazetic (ahahahah chi cazz'e') rimane Leao. Ma dove cazzo v… - Gabri_927 : @_rue126_ Ibra alla fase ad eliminazione diretta era un fantasma -