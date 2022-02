Il disco con cui la Pfm si prese il rock italiano e lo fece conoscere al mondo (Di sabato 26 febbraio 2022) Premiata Forneria Marconi, “Storia Di Un Minuto” – 1972 Il primo album di quella che è ancora (per esteso) la Premiata Forneria Marconi emerge dal brodo primordiale del nuovo rock italiano all’alba degli anni 70. Una sorta di grande magma nel quale si agitano ambizioni e velleità di decine e decine di band che provano contemporaneamente a scrivere pagine nuove nel rock italiano. rock che è così giovane e così privo di pagine già scritte che ancora manca di definizione, di tradizione, di un linguaggio consolidato. Però, proprio per questo, si frammenta in così tante direzioni da fornire un ventaglio a 360° di possibilità: hard rock e psichedelìa, blues e folk pre-etnico, prog acustico ed elettronico, pop-rock, elettronica, jazz-rock. Sono quasi tutti ... Leggi su linkiesta (Di sabato 26 febbraio 2022) Premiata Forneria Marconi, “Storia Di Un Minuto” – 1972 Il primo album di quella che è ancora (per esteso) la Premiata Forneria Marconi emerge dal brodo primordiale del nuovoall’alba degli anni 70. Una sorta di grande magma nel quale si agitano ambizioni e velleità di decine e decine di band che provano contemporaneamente a scrivere pagine nuove nelche è così giovane e così privo di pagine già scritte che ancora manca di definizione, di tradizione, di un linguaggio consolidato. Però, proprio per questo, si frammenta in così tante direzioni da fornire un ventaglio a 360° di possibilità: harde psichedelìa, blues e folk pre-etnico, prog acustico ed elettronico, pop-, elettronica, jazz-. Sono quasi tutti ...

Il disco con cui la Pfm si prese il rock italiano e lo fece conoscere al mondo

