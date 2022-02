Il Consorzio di tutela Olio Dop Monti Iblei con Dop Monte Etna: insieme per collaborazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Ragusa – “Un lavoro di condivisione e di concertazione. Grazie all’ottimo lavoro svolto dal presidente Gino Catania, la Dop Monte Etna è riuscita ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione”. Così il presidente del Consorzio di tutela Olio Dop Monti Iblei, Giuseppe Arezzo, plaude al lavoro svolto dal Consorzio Monte Etna. Con la modifica al disciplinare – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – l’area di produzione si è ampliata con l’ingresso di 25 nuovi comuni alle pendici dell’Etna. Un comprensorio assai vasto, ad anello, che include anche 4 comuni del versante messinese e un territorio in provincia di Enna. “Con il Consorzio Monte Etna e ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) Ragusa – “Un lavoro di condivisione e di concertazione. Grazie all’ottimo lavoro svolto dal presidente Gino Catania, la Dopè riuscita ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione”. Così il presidente deldiDop, Giuseppe Arezzo, plaude al lavoro svolto dal. Con la modifica al disciplinare – pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – l’area di produzione si è ampliata con l’ingresso di 25 nuovi comuni alle pendici dell’. Un comprensorio assai vasto, ad anello, che include anche 4 comuni del versante messinese e un territorio in provincia di Enna. “Con ile ...

