Il cimitero di Palermo ha ancora grossi problemi (Di sabato 26 febbraio 2022) Le bare in attesa di essere sepolte sono più di mille, il posto per conservarle manca, così come il personale Leggi su ilpost (Di sabato 26 febbraio 2022) Le bare in attesa di essere sepolte sono più di mille, il posto per conservarle manca, così come il personale

Il cimitero di Palermo ha ancora grossi problemi Il Post Il cimitero di Palermo ha ancora grossi problemi Le bare in attesa di essere sepolte sono più di mille, il posto per conservarle manca, così come il personale Nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli di Palermo, il più grande della città, il problema ...

Rotoli, sepolture low cost per ridurre le salme in deposito, in corso apertura delle buste Prosegue l'iter burocratico per l'installazione di 424 loculi ipogei al cimitero di Santa Maria dei Rotoli, a Palermo. In corso apertura delle buste.

