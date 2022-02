Il Brentford perde in casa ma gli applausi sono tutti per il ritorno di Eriksen (Di sabato 26 febbraio 2022) Duecentocinquantanove giorni. Giusto il tempo di rimettersi in forma, per tornare in campo e ritrovare il sorriso. La 27ª giornata di Premier League è coincisa con l'inizio della nuova avventura di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Duecentocinquantanove giorni. Giusto il tempo di rimettersi in forma, per tornare in campo e ritrovare il sorriso. La 27ª giornata di Premier League è coincisa con l'inizio della nuova avventura di ...

