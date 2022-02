Il bollettino Covid di oggi 26 febbraio 2022 | i dati su nuovi casi | ricoveri e decessi

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news. Rt ai minimi da giugno, terapie intensive sotto soglia d’allerta. DIRETTA - StraNotizie : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 26 febbraio - CasilinaNews : Bollettino Covid Ciociaria oggi: 349 positivi e un decesso a Ferentino - rietin_vetrina : Nuovo bollettino Covid 26 febbraio. Nel Reatino scende il totale dei positivi - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Basilicata, 497 contagi: bollettino 26 febbraio: (Adnkronos) - Numeri covid della regione, 8 morti https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Sky Tg24

Numeridella regione, 8 morti Sono 497 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 26 febbraio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.271 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Potenza (2), Matera, ...PUGLIA - Il nuovoepidemiologico di oggi segnala 3.315 nuovi positivi pugliesi: la curva del contagio continua a calare ovunque. La pandemia sembra sempre più endemia. Con 25.782 (ieri 28.234) test eseguiti ...Roma, 26 febbraio 2022 - È atteso nel pomeriggio il consueto aggiornamento sui contagi Covid in Italia con il bollettino di oggi del ministero della Salute. Dai primi dati regionali diffusi nella matt ...In calo il numero degli attualmente positivi: 80.908 quelli rilevati dal bollettino regionale odierno a fronte di ... Vaccini, quarta dose al 1° marzo Quarta dose di vaccino anti covid anche per in ...