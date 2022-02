Il boicottaggio di Pornhub che mette offline i suoi contenuti per chi accede dalla Russia

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ancheoffre il suo contributo nelalladopo l’invasione dell’Ucraina. Il sito pornografico ha messo di fattotutti iper chida server russi. Chiunque si colleghi dal Paese troverà – invece dei video – messaggi in supporto dell’Ucraina e bandiere giallo-azzurre. Un tassello ulteriore nella “battaglia” a distanza tra l’azienda e il Cremlino: già nel 2016 Mosca provò a bloccare con una legge tutti i principali siti porno accessibili nel Paese, ma ciò non avvenne.cockblocksn users.n users who tried to go onwere presented with a message saying the content is blocked along with a Ukrainian flag and a message of ...