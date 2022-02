Il becero tentativo di screditare la foto simbolo dell’invasione dell’Ucraina associandolo a una fuga di gas del 2018 (Di sabato 26 febbraio 2022) Frequentando alcuni account Twitter con diverso seguito, ma anche alcune chat Telegram, si scopre che è in atto un vero e proprio tentativo di screditare una delle immagini simbolo di questi primi giorni di invasione della Russia in Ucraina. Nella fattispecie, si contesta la foto di apertura di diverse edizioni di quotidiani nella giornata di ieri (ad esempio, è stata la foto scelta da Repubblica e dal Corriere della Sera per il loro numero del 25 febbraio), quella che ritrae l’insegnante ucraina Olena Kurilo con il volto insanguinato e con il capo bendato. Si dice che questa fotografia sarebbe stata estrapolata da un altro contesto: non una esplosione causata da un bombardamento a Chuhuiv, ma un crollo causato da una fuga di gas nella città russa di Magnitogorsk, ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 febbraio 2022) Frequentando alcuni account Twitter con diverso seguito, ma anche alcune chat Telegram, si scopre che è in atto un vero e propriodiuna delle immaginidi questi primi giorni di invasione della Russia in Ucraina. Nella fattispecie, si contesta ladi apertura di diverse edizioni di quotidiani nella giornata di ieri (ad esempio, è stata lascelta da Repubblica e dal Corriere della Sera per il loro numero del 25 febbraio), quella che ritrae l’insegnante ucraina Olena Kurilo con il volto insanguinato e con il capo bendato. Si dice che questagrafia sarebbe stata estrapolata da un altro contesto: non una esplosione causata da un bombardamento a Chuhuiv, ma un crollo causato da unadi gas nella città russa di Magnitogorsk, ...

