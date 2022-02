I russi protestano contro la guerra: quasi 600 arresti (Di sabato 26 febbraio 2022) La polizia ha fermato almeno 572 persone impegnate nelle proteste contro la guerra in Ucraina che si sono svolte in 28 città della russia. I dati sono statiraccolti e divulgati dal gruppo per i diritti civili OVD-Info. La città dove il numero... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022) La polizia ha fermato almeno 572 persone impegnate nelle protestelain Ucraina che si sono svolte in 28 città dellaa. I dati sono statiraccolti e divulgati dal gruppo per i diritti civili OVD-Info. La città dove il numero...

eziomauro : Perché i russi non protestano in massa contro l'invasione dell'Ucraina? - AttilaAzureRive : RT @AlvisiConci: Il mio pensiero oggi va ai russi, che incuranti delle botte, licenziamenti, arresti ecc. Sono scesi in piazza per protesta… - SilCastelletti : RT @eziomauro: Perché i russi non protestano in massa contro l'invasione dell'Ucraina? - Lorenzo87709733 : RT @AlvisiConci: Il mio pensiero oggi va ai russi, che incuranti delle botte, licenziamenti, arresti ecc. Sono scesi in piazza per protesta… - AttilaAzureRive : RT @conteDartagnan: Anche i cittadini russi che protestano contro la Guerra a SanPietroburgo da due giorni sono drogati nazisti? Chiedo eh -