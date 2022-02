I ragazzi liberi di Palm Angels (Di sabato 26 febbraio 2022) Un set up mozzafiato, con Palme sospese a testa in giù, un gioco di specchi al soffitto, e le foto di Davis Sims a fare da benvenuto. Palm Angels ha sfilato in uno spazio industriale nella periferia nord di Milano, alla presenza di circa 700 invitati - numero che rende bene l'idea di quanto il marchio sia cresciuto negli anni - in un'atmosfera da Sunset Boulevard, immortalato al tramonto, quando le luci si scaldano, e prendono i toni del rosso. La California e? lo sfondo, metaforico oltre che letterale, qui ognuno è libero di esprimere la propria individualità in maniera naturale e spontanea. Palm Angels 2022 COLLECTION RUNWAY SHOW Palm Angels A/I 2022-23 Matteo Prandoni/BFA.comIn passerella gli “angeli” di Palm Angels sono ... Leggi su gqitalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Un set up mozzafiato, cone sospese a testa in giù, un gioco di specchi al soffitto, e le foto di Davis Sims a fare da benvenuto.ha sfilato in uno spazio industriale nella periferia nord di Milano, alla presenza di circa 700 invitati - numero che rende bene l'idea di quanto il marchio sia cresciuto negli anni - in un'atmosfera da Sunset Boulevard, immortalato al tramonto, quando le luci si scaldano, e prendono i toni del rosso. La California e? lo sfondo, metaforico oltre che letterale, qui ognuno è libero di esprimere la propria individualità in maniera naturale e spontanea.2022 COLLECTION RUNWAY SHOWA/I 2022-23 Matteo Prandoni/BFA.comIn passerella gli “angeli” disono ...

