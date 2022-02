I muri nel ciclismo uniscono | sono la poesia della fatica

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il primo e l’ultimo. Il primo a essere affrontato, in corsa, dall’inizio dell’anno. E l’ultimo a essere stato inserito, in una corsa del calendario internazionale. Si trova a Kigali, la capitale del Ruanda, ed è stato battezzato semplicemente Wall of Kigali (o Mur de Kigali), ma il suo vero nome è Kwa Mutwe e rappresenta il gran finaletappa finale del Tour of Rwanda, l’equivalente dei Campi Elisi per il Tour de France. Kwa Mutwe si trova nel quartiere popolare di Nyamirambo e porta verso il Mumena Stadium: 400 metri bollenti anche di popolo, da 1.470 a 1.522 metri, pendenza media del 10,8 per cento e massima del 18, aggravata dal pavé. Introdotto per la prima volta nel 2016, in quella edizione il muro sarebbe dovuto essere scalato due volte, ma gli organizzatori, preoccupati per un diluvio che rendeva la strada – cubi di argilla – scivolosa, si accontentarono di ...