I lunghi giorni delle Aquile | nei giorni di Putin | l' eroismo degli anti-nazi

(Di sabato 26 febbraio 2022) IRaimovie ore 18.45 con Michael Caine, Laurence Olivier e Robert Shaw. Regia di Guy Hamilton. produzione Gran Bretagna 1969. Durata: 2 ore e 12 minutiLA TRAMA E' la storia della "Battaglia d'Inghilterra" (in Italia non s'è chiamato così perchè qualche mese prima era già uscito un film con questo titolo). Battaglia combattuta nei cieli inglesi da uno sparuto gruppo di piloti da caccia, i "mai così pochi uomini" di uno slogan churchilliano ("nella nostra storia mai tante persone hanno dovuto essere grate a così poche"). I pilotiSpitfires batterono la Lutwaffe di Goering, smorzando le speranze germaniche di conquista dall'aria della Gran Bretagna.PERCHE' VEDERLO perché è fatto come deve essere fatto un film bellico celebrativo con tante scene ...

