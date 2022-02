I giovani raccontano il covid (Di sabato 26 febbraio 2022) Melicucco – , questo è il tema che verrà posto in discussione. Il tema che sarà la base di una serie di incontri che, quattro associazioni del nostro territorio, ovvero della Piana di Gioia Tauro, hanno organizzato per discutere con i giovani ed i cittadini attraverso le loro testimonianze, immagini o musiche, questi due drammatici anni trascorsi con la pandemia e, soprattutto capire quale è stato l’impatto che essa ha avuto soprattutto sui giovani, una generazione che ha dovuto affrontare la pandemia ed ha dovuto combattere con le diverse patologie, o dovranno, come dicono gli esperti, combattere con probabili patologie o avversità dovute al virus o al vaccino sperimentale, che rischia di creare un vero problema di natura sociale. Alle domande e ai quesiti che porranno i ragazzi risponderanno le figure professionali più competenti quali: educatori, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 febbraio 2022) Melicucco – , questo è il tema che verrà posto in discussione. Il tema che sarà la base di una serie di incontri che, quattro associazioni del nostro territorio, ovvero della Piana di Gioia Tauro, hanno organizzato per discutere con ied i cittadini attraverso le loro testimonianze, immagini o musiche, questi due drammatici anni trascorsi con la pandemia e, soprattutto capire quale è stato l’impatto che essa ha avuto soprattutto sui, una generazione che ha dovuto affrontare la pandemia ed ha dovuto combattere con le diverse patologie, o dovranno, come dicono gli esperti, combattere con probabili patologie o avversità dovute al virus o al vaccino sperimentale, che rischia di creare un vero problema di natura sociale. Alle domande e ai quesiti che porranno i ragazzi risponderanno le figure professionali più competenti quali: educatori, ...

