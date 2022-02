I 200 mila profughi dall’Ucraina | «Mettiamo in salvo i bambini | mai avremmo pensato a un attacco così folle»

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tra gli ucraini in fuga dalle bombe al confine con la Polonia. «Sono bloccata qui da 10 ore, ho messo inle mie gemelle» «Mi offrono una docenza in Germania, non posso rifiutare»

Advertising

robertosaviano : Grandissimo risultato di #Insider ieri su @RaiTre: 5,7% con 1 milione e 200 mila spettatori. Sono felice che il cor… - DamianoDeLaure4 : @gervasoni1968 @Corriere Lol quando c’erano 200 mila contagi e 400 morti al giorno un mese fa era sempre grazie al GP e ai vaccini? ?? - jakubjz420 : RT @tocuia: Le truppe russe hanno subito pesanti perdite: più di 3,5 mila russi sono stati uccisi e più di 200 tra prigionieri e feriti. #P… - tocuia : Le truppe russe hanno subito pesanti perdite: più di 3,5 mila russi sono stati uccisi e più di 200 tra prigionieri… - putino : Onore davvero alla TV indipendente russa @tvrain che rischiando la chiusura e la censura, sta dando informazioni a… -

Ultime Notizie dalla rete : 200 mila

Corriere della Sera

Il progetto prevede un accordo Stato - Regione: parteciperanno con un contributo di circa 14 milioni di euro da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dieuro dalla Regione Sardegna. ...Oltre 3500 soldati russi coinvolti nell'invasione dell'Ucraina sarebbero stati uccisi, altri... Ore 6.50 - Onu: 100ucraini in fuga. Circa 100.000 ucraini hanno lasciato le loro case e diverse ...Volkswagen ci sta pensando, anche perché, nonostante venda più di 200 mila veicoli l'anno, la produzione nel Paese conta appena il 2% sul suo volume globale. sito ufficiale Discorso analogo per ...CAGLIARI (ITALPRESS) - Per il birrificio Ichnusa di Assemini, in provincia di Cagliari, sono in arrivo investimenti da 73 milioni di euro. Il ...