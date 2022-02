Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: sconfitte per Val Pusteria e Bolzano (Di sabato 26 febbraio 2022) Il venerdì sera dell’ICE League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio non sorride ai colori italiani. Nell’ultimo turno giocato infatti sia Val Pusteria sia Bolzano sono uscite sconfitte dalle rispettive prove. Andiamo a vedere come. Val Pusteria ha ceduto in casa 2-5 per mano dei Vienna Capitals. Pronti via e ospiti subito sopra di due gol: prima Hartl e poi Lowry, per lo 0-2 di fine primo tempo; uno score che resisterà per tutto il secondo parziale, sino all’inizio del terzo round.Il team italiano va spalle al muro, ma reagisce: il pareggio arriva sull’asse Stukel-Carey. A dieci minuti dalla fine è 2-2, ma da quel momento in poi gli ospiti risalgono di colpi un’altra volta dimostrandosi perfetti. Sheppard griffa il punto del 2-3, che di ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Il venerdì sera dell’ICEdisunon sorride ai colori italiani. Nell’ultimo turno giocato infatti sia Valsiasono uscitedalle rispettive prove. Andiamo a vedere come. Valha ceduto in casa 2-5 per mano dei Vienna Capitals. Pronti via e ospiti subito sopra di due gol: prima Hartl e poi Lowry, per lo 0-2 di fine primo tempo; uno score che resisterà per tutto il secondo parziale, sino all’inizio del terzo round.Il team italiano va spalle al muro, ma reagisce: il pareggio arriva sull’asse Stukel-Carey. A dieci minuti dalla fine è 2-2, ma da quel momento in poi gli ospiti risalgono di colpi un’altra volta dimostrandosi perfetti. Sheppard griffa il punto del 2-3, che di ...

