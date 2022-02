Ho firmato l’esposto contrario al green pass | spero che il Garante per la privacy intervenga

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Per uno strano gioco del destino il presidente Mario Draghi ha annunciato la fine dello stato di emergenza proprio poche ore prima dell’inizio della guerra in Ucraina, la quale potrebbe – ovviamente si spera che non accada – farci precipitare in incubi ancora peggiori. Del resto, secondo le dichiarazioni di Draghi, il primo giorno di normalità non emergenziale sarebbe il 1° aprile: potrebbe essere un “pesce” davvero ben orchestrato, ma da giurista profondamente attento ai diritti e alle libertà messe a dura prova in questi due lunghi anni auspico che quanto annunciato corrisponda al vero. E con lo stato d’emergenza si spera che giunga a termine anche la configurazione tutta italiana del, che nel nostro sistema-paese ha cessato di essere – come la normativa europea avrebbe voluto – funzionale alla sola libera circolazione, assumendo invece le ...