Hellas Verona-Venezia, Tudor: “Guerra? L’ho vissuta sulla mia pelle, spero finisca presto” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico dell’Hellas Verona, Igor Tudor, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Venezia. Ecco le sue parole: “Partita d’andata? Una partita rara, con due tempi diversi. Una grande rimonta, fatta fuori casa, una cosa che succede una volta ogni dieci anni. Il Venezia stava andando forte, conquistammo tre punti importanti. Per la crescita di una squadra servono anche vittorie di quel tipo. È una squadra fatta bene, con giocatori forti, mi pare abbia anche investito soldi importanti. Sono una formazione insidiosa, tosta: mi aspetto una partita di quel tipo, non sarà facile, noi dovremo essere al 100% per far uscire le nostre qualità. Se non lo faremo, può diventare una partita brutta. Ci siamo preparati, mi aspetto che faremo bene le nostre cose. Verona quarto per ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Il tecnico dell’, Igor, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il. Ecco le sue parole: “Partita d’andata? Una partita rara, con due tempi diversi. Una grande rimonta, fatta fuori casa, una cosa che succede una volta ogni dieci anni. Ilstava andando forte, conquistammo tre punti importanti. Per la crescita di una squadra servono anche vittorie di quel tipo. È una squadra fatta bene, con giocatori forti, mi pare abbia anche investito soldi importanti. Sono una formazione insidiosa, tosta: mi aspetto una partita di quel tipo, non sarà facile, noi dovremo essere al 100% per far uscire le nostre qualità. Se non lo faremo, può diventare una partita brutta. Ci siamo preparati, mi aspetto che faremo bene le nostre cose.quarto per ...

