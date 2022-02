Helen Mirren al posto di Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada | l' attrice commenta le voci sul casting

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 febbraio 2022)ha negato di aver fatto un provino per il ruolo di Miranda Priestly ne Il, che alla fine è andato aha parlato dellesecondo cui, all'epoca de Il, sarebbe potuta essere lei l'interprete di Miranda Priestly, aldiche proprio per questo ruolo ottenne una candidatura all'Oscar come Migliorprotagonista. Dodici anni fa, nelle sale internazionali usciva quella che sarebbe diventata una delle commedie più apprezzate di sempre, ovvero Il...