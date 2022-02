Harry e Meghan ricevono un prestigioso premio umanitario negli Stati Uniti (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, sabato 26 febbraio, il principe Harry e Meghan Markle riceveranno un prestigioso premio umanitario. La coppia dei duchi di Sussex, infatti, viene insignita di un riconoscimento per il “distinto servizio pubblico“. La cerimonia di premiazione si svolgerà negli Stati Uniti, dove la coppia risiede ormai da tempo. Intanto, però, Harry e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella giornata di oggi, sabato 26 febbraio, il principeMarkle riceveranno un. La coppia dei duchi di Sussex, infatti, viene insignita di un riconoscimento per il “distinto servizio pubblico“. La cerimonia di premiazione si svolgerà, dove la coppia risiede ormai da tempo. Intanto, però,e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

globenoteslive : L’appello di Harry e Meghan: «Sosteniamo il popolo Ucraino» - VanityFairIt : A Palazzo si erano detti convinti che il duca non sarebbe tornato per la messa in ricordo del nonno - in programma… - zazoomblog : Harry dietrofront sulla cerimonia per Filippo: «Potrebbe partecipare» (ma senza Meghan Markle) - #Harry… - ElisaGrande2 : Il principe Harry e Meghan Markle: «Al fianco del popolo ucraino» | Vanity Fair Italia - ParliamoDiNews : il principe harry e la mogliettina meghan markle ci tengono a farci sapere che sono contro la guerra - Cronache… -