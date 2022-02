Harden | 27 punti e 12 assist | guarda l' esordio da urlo con Philadelphia

4n1mo51t1som1n4 : Esordio irreale di James Harden con i Sixers. 27 punti con 12 tiri, 84.6% true shooting, una dozzina di assist e 14… - Eurosport_IT : ?? Buona la prima di Harden con i Sixers ? LeBron non vuole lasciare i Lakers ?? Stephenson tripla per l'overtime ??… - GMichele_NBA : RT @NBAPassion_com: James Harden esordisce con i Sixers così: 27 punti 8 rimbalzi 12 assist 2 palle perse 7-12 dal campo 5-7 da tre 8-9 d… - Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: Buona la prima per James Harden con Philadelphia: 27 punti e 12 assist nel 133-102 nella tana dei Wolves. Intesa già ottim… - PippoFrignani : 27 punti, 12 assist, 8 rimbalzi. Il Barba si è presentato così. #Harden #Sixers #NBA75 -

I Philadelphia 76ers dominano in trasferta i Minnesota Timberwolves per 133 - 102 grazie alla super prestazione di Jamessubito a suo agio con la nuova franchigia e autore di 27, 12 assist e 8 rimbalzi. Guarda gli highlights... ma i texani vengono comunque piegati dai 33 di Mitchell (7 su 12 da tre), accompagnato dalla doppia doppia di Gobert (14e 17 rimbalzi). Nella partita di debutto di James, i ...L’MVP 2018 ha segnato una media di 22,5 punti, 8,0 rimbalzi e 10,2 assist in 44 partite in questa stagione con il Brooklyn. I suoi numeri record rappresentano la sua produzione più bassa dal 2012.MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHILADELPHIA 76ERS 102-133. È un James Harden subito a proprio agio nel debutto con la maglia di Philadelphia, che domina in trasferta contro Minnesota, in un match mai in discu ...