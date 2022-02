Halo: la serie tv arriva in Italia su Sky, dal 24 marzo (Di sabato 26 febbraio 2022) C’era ancora qualche incertezza sul destino nel nostro paese della serie live action dedicata al celebre franchise videoludico Halo, ma una comunicazione ufficiale da parte di Sky ha fugato ogni dubbio: il serial approderà anche sui nostri lidi, a partire dal 24 marzo, in contemporanea con gli States. Ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo “Halo” per Xbox, la serie mette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. Halo, serie originale Paramount+, sarà disponibile dal 24 marzo in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in Italia. Il 28 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) C’era ancora qualche incertezza sul destino nel nostro paese dellalive action dedicata al celebre franchise videoludico, ma una comunicazione ufficiale da parte di Sky ha fugato ogni dubbio: il serial approderà anche sui nostri lidi, a partire dal 24, in contemporanea con gli States. Ambientata nell’universo narrativo creato per la prima volta nel 2001 con il lancio del primo “” per Xbox, lamette in scena un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant.originale Paramount+, sarà disponibile dal 24in streaming su NOW e on demand su Sky (in versione originale sottotitolata), prima del lancio di Paramount+ in. Il 28 ...

