Halo, il videogioco diventa una serie tv Sky: trama, cast, trailer e quando esce (Di sabato 26 febbraio 2022) La saga di videogiochi Halo che dal 2001 ha appassionato tutti i gamers, è diventata una serie tv. Un fenomeno globale che ha conquistato milioni di persone nel mondo (si contano 82 milioni di copie vendute per un totale di oltre 6 milioni di dollari di fatturato), ora si appresta ad arrivare sui nostri schermi. Scopriamo tutte le anticipazioni su Halo. La trama di Halo La trama di Halo è la stessa dell'universo narrativo dei videogiochi. Siamo in un futuro distopico, nel ventiseiesimo secolo. L'umanità è minacciata dagli alieni noti con il nome di Covenant. Le vicende del videogioco partono dal soldato John-117, anche detto Master Chief. È stato scelto dal gruppo Spartan per salvare l'umanità. La storia di Halo è ...

