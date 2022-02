“Ha sfondato il parabrezza” | sassi contro il bus | spavento per il club

(Di sabato 26 febbraio 2022) L’autobus del Benevento è stato preso di mira da alcuni facinorosi che con deihannoildel mezzo giallorosso Brutta esperienza per i calciatori del Benevento durante il viaggio per raggiungere la sede del ritiro pre partita. La formazione giallorossa allenata dal reggino Fabio Caserta ha subito il lancio di un grosso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Una pietra haildell'autobus che, ieri sera, stava portando il Benevento calcio a Perugia, in vista della partita di oggi pomeriggio. Il pullman che trasportava la squadra di calcio del ...C'è una terza vettura coinvolta, anch'essa colpita alda un masso scagliato da un'auto che procedeva in direzione contraria. Tre, quindi, le vetture contro le quali qualche balordo ha ...Il pullman del Benevento, diretto a Perugia per il match di Serie B di questo pomeriggio allo stadio Renato Curi, è stato colpito nella serata di ieri da un grosso sasso che ha colpito il parabrezza.C'è una terza vettura coinvolta, anch'essa colpita al parabrezza da un masso scagliato da un'auto che procedeva in direzione contraria. Tre, quindi, le vetture contro le quali qualche balordo ha ...