Guerra | Zelensky su Twitter | Non credete alle fake news | sono ancora qui Video

"Non credete alle fake news, sono ancora qui": il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha postato un nuovo Video su Twitter, respingendo le voci secondo cui era fuggito o aveva ordinato all'Ucraina di arrendersi. Nei 40 secondi di Video, Zelensky parla mentre passeggia nel distretto governativo di Kiev, "giurando di continuare a combattere". ?? ????? ??????. pic.Twitter.com/wiLqmCuz1p — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

