Guerra Ucraina, Szczesny: «Mi rifiuto di giocare contro la Russia» (Di sabato 26 febbraio 2022) Wojciech Szczesny scrive alla FIFA: il lungo messaggio del portiere sulla situazione calcistica in seguito alla Guerra in Ucraina Wojciech Szczesny si mobilita tramite i propri canali social e scrive alla FIFA. Il lungo messaggio del portiere della Juve sulla situazione calcio legata alla Guerra in Ucraina. IL MESSAGGIO – «Mia moglie è nata in Ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in Ucraina, molti dei miei lavoratori sono ucraini e sono tutte persone fantastiche. Vedere la sofferenza sui loro volti e la paura per il loro paese mi fa capire che non posso stare fermo e fingere che non sia successo niente. Nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l’Ucraina ha dichiarato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Wojciechscrive alla FIFA: il lungo messaggio del portiere sulla situazione calcistica in seguito allainWojciechsi mobilita tramite i propri canali social e scrive alla FIFA. Il lungo messaggio del portiere della Juve sulla situazione calcio legata allain. IL MESSAGGIO – «Mia moglie è nata in, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in, molti dei miei lavoratori sono ucraini e sono tutte persone fantastiche. Vedere la sofferenza sui loro volti e la paura per il loro paese mi fa capire che non posso stare fermo e fingere che non sia successo niente. Nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l’ha dichiarato ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - MontinDavide : RT @SpinaFan: Aiuto ma al TG4 hanno messo un video di Napoli a capodanno pensando fosse della guerra in Ucraina mi sento male - CislBLTV : 'La guerra ha sempre e solo sconfitti: i bambini, gli anziani, le persone più deboli'. Così il segretario generale… -