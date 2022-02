Guerra Ucraina, slittano a domani i negoziati. Kiev: “Esito può essere la pace, non la nostra resa”. Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare. L’Ue chiude i cieli alla Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) Forti esplosioni a Kiev, colpito l’aeroporto. Accerchiate anche Kherson e Berdiansk. La BieloRussia: «Le sanzioni spingono i russi alla Guerra atomica». Gli alleati occidentali escludono alcune banche russe dal sistema Swift, nuove sanzioni contro gli oligarchi russi Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) Forti esplosioni a, colpito l’aeroporto. Accerchiate anche Kherson e Berdiansk. La Bielo: «Le sanzioni spingono i russiatomica». Gli alleati occidentali escludono alcune banche russe dalSwift, nuove sanzioni contro gli oligarchi russi

