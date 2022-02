Guerra Ucraina Russia, Zelensky svela chi è Draghi: “Non gli ho risposto al telefono? In futuro sposterò l’agenda di guerra”. Figuraccia storica per l’Italia (Di sabato 26 febbraio 2022) Aveva probabilmente pensato di sciogliere il suo proverbiale piglio glaciale, abbandonandosi a un discorso emotivo. E invece mentre imperversa la guerra fra Russia e Ucraina Mario Draghi ha compiuto una gaffe degna del “miglior” Silvio Berlusconi, che ha fatto infuriare il Premier ucraino Volodymyr Zelensky, tanto che ha trovato il modo di rispondere piccato, nonostante avesse ben altri pensieri. guerra Ucraina Russia: lo scivolone di Mario Draghi Nel corso dell’intervento alla Camera, il presidente del Consiglio si è commosso, rivelando il fatto che Zelensky non fosse disponibile all’incontro fissato virtualmente, alle 9.30 del mattino, perché era scappato chissà dove. Ha mostrato, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Aveva probabilmente pensato di sciogliere il suo proverbiale piglio glaciale, abbandonandosi a un discorso emotivo. E invece mentre imperversa lafraMarioha compiuto una gaffe degna del “miglior” Silvio Berlusconi, che ha fatto infuriare il Premier ucraino Volodymyr, tanto che ha trovato il modo di rispondere piccato, nonostante avesse ben altri pensieri.: lo scivolone di MarioNel corso dell’intervento alla Camera, il presidente del Consiglio si è commosso, rivelando il fatto chenon fosse disponibile all’incontro fissato virtualmente, alle 9.30 del mattino, perché era scappato chissà dove. Ha mostrato, in ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - nicvaccani : Penso che non ci siano più dubbi che #Putin è un criminale di guerra #Ucraina - RafalJean1 : RT @sbonaccini: Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? -