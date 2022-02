Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Mai ordinato resa" - Video (Di sabato 26 febbraio 2022) - Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha postato su Twitter un Video in cui si ritrae mentre cammina nelle strade di Kiev impegnato a contrastare le voci che circolano secondo cui avrebbe ordinato la resa alle truppe russe. "Ci sono molte informazioni false online secondo cui avrei chiesto al mio esercito di deporre le armi e avrei parlato di un'evacuazione in corso. Sono qui. Non deporremo le armi. Difenderemo il nostro Stato", afferma. "Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti dai nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la Guerra sta funzionando", ha poi scritto in un tweet il presidente ucraino. Intanto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) -, il presidente ucraino Volodymyrha postato su Twitter unin cui si ritrae mentre cammina nelle strade di Kiev impegnato a contrastare le voci che circolano secondo cui avrebbelaalle truppe russe. "Ci sono molte informazioni false online secondo cui avrei chiesto al mio esercito di deporre le armi e avrei parlato di un'evacuazione in corso. Sono qui. Non deporremo le armi. Difenderemo il nostro Stato", afferma. "Una nuova giornata è iniziata sul fronte diplomatico con un colloquio con Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti dai nostri partner stanno arrivando in. La coalizione contro lasta funzionando", ha poi scritto in un tweet il presidente ucraino. Intanto, ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - Samanta8888 : RT @ElGusty99523701: L'Agenda di Attali alla massima potenza. Ucraina necessaria per arrivare alla terza guerra mondiale via Russia. Ecco p… - biecoilluminist : RT @emmevilla: Se volete capirne di più potete dare un’occhiata al nostro ultimo DataLab. Appena pubblicato, qui. -