Guerra Ucraina-Russia, Zelensky chiama Draghi: "Vogliamo entrare nell'Ue" (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev – Guerra Ucraina-Russia, Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, un confronto che "è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri stati". Lo scrive su twitter il presidente ucraino spiegando che Draghi "ha sostenuto la disconnessione della Russia da SWIFT e la fornitura di assistenza alla difesa" di Kiev. "L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue" conclude Zelensky. (Fonte: Adnkronos)

