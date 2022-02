Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “100.000 invasori qui” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Più di 100.000 invasori sono sul nostro territorio”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia la presenza di oltre 100.000 soldati della Russia al terzo giorno dall'”operazione militare speciale” voluta da Vladimir Putin in Ucraina, con l’invasione russa del Paese. “Ho parlato con il premier indiano Narendra Modi”, twitta il presidente ucraino, spiegando di aver informato Modi della situazione, con l’Ucraina che “respinge l’aggressione russa”. E aggiunge: “Più di 100.000 invasori sono sul nostro territorio. Aprono il fuoco in modo subdolo contro edifici residenziali”. Zelensky ribadisce di aver chiesto “sostegno politico all’India in sede di Consiglio di Sicurezza” dopo che il gigante asiatico si è astenuto in occasione del voto sulla ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Più di 100.000sono sul nostro territorio”. Il presidente ucraino Volodymyrdenuncia la presenza di oltre 100.000 soldati dellaal terzo giorno dall'”operazione militare speciale” voluta da Vladimir Putin in, con l’invasione russa del Paese. “Ho parlato con il premier indiano Narendra Modi”, twitta il presidente ucraino, spiegando di aver informato Modi della situazione, con l’che “respinge l’aggressione russa”. E aggiunge: “Più di 100.000sono sul nostro territorio. Aprono il fuoco in modo subdolo contro edifici residenziali”.ribadisce di aver chiesto “sostegno politico all’India in sede di Consiglio di Sicurezza” dopo che il gigante asiatico si è astenuto in occasione del voto sulla ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - EnricoLetta : Alla Camera ho posto la necessità di non limitarsi a sostegno politico ed economico all’Ucraina aggredita dalla gue… - Martina67540144 : RT @FrancoFrattini: Guerra in Ucraina, Andrea Cisternino: “Non abbandono i miei cani, i miei animali. Io posso morire anche qui con loro” h… - dadida_1 : RT @SpinaFan: Aiuto ma al TG4 hanno messo un video di Napoli a capodanno pensando fosse della guerra in Ucraina mi sento male -