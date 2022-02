Guerra Ucraina-Russia, Von der Leyen: “Proporrò a leader europei esclusione banche russe da Swift” (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “Proporrò ai leader europei per prima cosa che un certo numero di banche russe venga escluso dal sistema dello Swift. Queste banche saranno disconnesse dal sistema finanziario internazionale e ciò minerà la loro capacità di operare globalmente”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa. “Paralizzeremo gli asset della Banca centrale russa e ne congeleremo le transizioni – ha aggiunto – Questo renderà impossibile per la Banca Centrale liquidare i suoi asset”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) –, “aiper prima cosa che un certo numero divenga escluso dal sistema dello. Questesaranno disconnesse dal sistema finanziario internazionale e ciò minerà la loro capacità di operare globalmente”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nel corso di un punto stampa. “Paralizzeremo gli asset della Banca centrale russa e ne congeleremo le transizioni – ha aggiunto – Questo renderà impossibile per la Banca Centrale liquidare i suoi asset”. L'articolo proviene da Italia Sera.

