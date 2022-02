Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie Kiev: news oggi 26 febbraio (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, esplosioni ma anche “combattimenti attivi” nelle strade di Kiev nel terzo giorno dell’invasione russa. Mentre viene nominato il coordinatore per le Nazioni Unite nella crisi Ucraina, Biden firma un memorandum per garantire fino a 600 milioni di dollari in “assistenza militare” per il Paese. ORE 07.23 – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un memorandum per garantire fino a 600 milioni di dollari in “assistenza militare immediata” all’Ucraina. Il provvedimento impegna il segretario di Stato Antony Blinken a fornire “assistenza militare all’Ucraina” per 250 milioni di dollari. Altri 350 milioni verranno stanziati sotto forma di servizi che fanno capo al Dipartimento della Difesa. ORE 07.11 – Il diplomatico Sudanese ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, esplosioni ma anche “combattimenti attivi” nelle strade dinel terzo giorno dell’invasione russa. Mentre viene nominato il coordinatore per le Nazioni Unite nella crisi, Biden firma un memorandum per garantire fino a 600 milioni di dollari in “assistenza militare” per il Paese. ORE 07.23 – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un memorandum per garantire fino a 600 milioni di dollari in “assistenza militare immediata” all’. Il provvedimento impegna il segretario di Stato Antony Blinken a fornire “assistenza militare all’” per 250 milioni di dollari. Altri 350 milioni verranno stanziati sotto forma di servizi che fanno capo al Dipartimento della Difesa. ORE 07.11 – Il diplomatico Sudanese ...

