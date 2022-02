Guerra Ucraina-Russia, Renzi: “Travaglio pagato per sbagliarle tutte” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia? “Il guru di tutte le trasmissioni tv de La7, l’uomo profumatamente pagato da Cairo per sbagliarle tutte: Marco Travaglio. Il 23 febbraio scrive che l’invasione è una fake news degli americani, la mattina dopo Putin ha invaso. Quotidianamente le nostre case sono sommerse da un’onda di bugie che pensavamo si limitassero solo al giustizialismo ma ora arrivano perfino alla geopolitica: noi siamo quelli che non devono cancellare i tweet del passato”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale Iv. In precedenza, il leader di Italia Viva aveva attaccato anche l’Anpi: “Tra i fan nostrani – aveva detto – mi dispiace dover annoverare una delle associazioni a cui io tengo di più: le parole di ieri sera ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –? “Il guru dile trasmissioni tv de La7, l’uomo profumatamenteda Cairo per: Marco. Il 23 febbraio scrive che l’invasione è una fake news degli americani, la mattina dopo Putin ha invaso. Quotidianamente le nostre case sono sommerse da un’onda di bugie che pensavamo si limitassero solo al giustizialismo ma ora arrivano perfino alla geopolitica: noi siamo quelli che non devono cancellare i tweet del passato”. Così Matteoall’assemblea nazionale Iv. In precedenza, il leader di Italia Viva aveva attaccato anche l’Anpi: “Tra i fan nostrani – aveva detto – mi dispiace dover annoverare una delle associazioni a cui io tengo di più: le parole di ieri sera ...

