Guerra Ucraina-Russia, Renzi: “Parole Anpi vergognose” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “tra i fan nostrani mi dispiace dover annoverare una delle associazioni a cui io tengo di più: le Parole di ieri sera dell’Anpi sul conflitto ucraino sono vergognose. I partigiani di 70 anni fa avrebbero saputo da che parte stare tra invasori e invasi. Attaccare il filo imperialismo americano significa essere indietro con le lancette della storia”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale Iv. “Il riconoscimento dell’indipendenza del Donbass da parte della Russia può portare il mondo a un passo dalla Guerra ed è l’ultimo, drammatico atto di una sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della NATO ad est vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia”, si leggeva ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, “tra i fan nostrani mi dispiace dover annoverare una delle associazioni a cui io tengo di più: ledi ieri sera dell’sul conflitto ucraino sono. I partigiani di 70 anni fa avrebbero saputo da che parte stare tra invasori e invasi. Attaccare il filo imperialismo americano significa essere indietro con le lancette della storia”. Così Matteoall’assemblea nazionale Iv. “Il riconoscimento dell’indipendenza del Donbass da parte dellapuò portare il mondo a un passo dallaed è l’ultimo, drammatico atto di una sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della NATO ad est vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia”, si leggeva ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - avvaronica : RT @SpinaFan: Aiuto ma al TG4 hanno messo un video di Napoli a capodanno pensando fosse della guerra in Ucraina mi sento male - Gazzettino : Ucraina, la guerra è anche a colpi di tweet di propaganda (o disinformazione). Zelensky: «Non credete alle fake new… -