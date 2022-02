Guerra Ucraina, Russia non sfonda: “Forze di Mosca frustrate” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia non sfonda nell’invasione dell’Ucraina e le Forze di Mosca sono sempre più “frustrate” per la resistenza che stanno incontrando, specialmente intorno a Kiev. E’ quanto riferiscono fonti del Pentagono a Usa Today, sottolineando che il fronte dell’avanzata russa rimane a circa 28 chilometri dalla capitale. Le fonti confermano che comunque delle avanguardie e Forze di ricognizione russe sono riuscite ad entrare a Kiev, ma non hanno specificato il numero dei militari russi che al momento si trova effettivamente nella città. Ad oggi, stimano ancora gli americani, il 50% delle Forze di combattimento russe sono entrate in Ucraina, mentre ieri si stimava che fosse il 30%. Informazioni simili arrivano dall’intelligence ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lanonnell’invasione dell’e ledisono sempre più “” per la resistenza che stanno incontrando, specialmente intorno a Kiev. E’ quanto riferiscono fonti del Pentagono a Usa Today, sottolineando che il fronte dell’avanzata russa rimane a circa 28 chilometri dalla capitale. Le fonti confermano che comunque delle avanguardie edi ricognizione russe sono riuscite ad entrare a Kiev, ma non hanno specificato il numero dei militari russi che al momento si trova effettivamente nella città. Ad oggi, stimano ancora gli americani, il 50% delledi combattimento russe sono entrate in, mentre ieri si stimava che fosse il 30%. Informazioni simili arrivano dall’intelligence ...

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - Nazione_Pistoia : Quarrata, la manifestazione della comunità ucraina: 'Fermate Putin' / VIDEO - Nazione_Pistoia : Quarrata, in piazza per dire no alla guerra / FOTO -