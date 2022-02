Guerra Ucraina-Russia, Mosca: “Ora espandere attacco” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia amplia l’attacco in Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dato ordine alle forze in Ucraina di “espandere l’offensiva”. “Oggi, a tutte le unità è stato ordinato di espandere l’offensiva in tutte le direzioni, secondo i piani”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. La velocità dell’avanzata delle forze russe in Ucraina “è temporaneamente rallentata, probabilmente come risultato di acute difficoltà logistiche e della forte resistenza Ucraina”, secondo un aggiornamento dell’intelligence britannica, diffuso via social dal Ministero della Difesa del Regno Unito. Le forze russe, secondo i servizi segreti d’Oltremanica, stanno “bypassando i principali centri abitati”, lasciando però risorse sufficienti a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laamplia l’in. Il ministero della Difesa russo ha dato ordine alle forze indi “l’offensiva”. “Oggi, a tutte le unità è stato ordinato dil’offensiva in tutte le direzioni, secondo i piani”, ha affermato il ministero della Difesa in una nota. La velocità dell’avanzata delle forze russe in“è temporaneamente rallentata, probabilmente come risultato di acute difficoltà logistiche e della forte resistenza”, secondo un aggiornamento dell’intelligence britannica, diffuso via social dal Ministero della Difesa del Regno Unito. Le forze russe, secondo i servizi segreti d’Oltremanica, stanno “bypassando i principali centri abitati”, lasciando però risorse sufficienti a ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - LaPinky72 : RT @Gigadesires: In 3 giorni di guerra abbiamo scoperto che: - le piazze no greenpass sono sovversive e pericolose, quelle per la pace son… - Diaboli77205022 : Tutto quello che i media vi dicono sull’Ucraina è FALSO: la guerra della disinformazione -