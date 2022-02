Guerra Ucraina-Russia, missile contro palazzo Kiev – Video (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un missile colpisce un palazzo di Kiev nella notte di combattimenti nella capitale Ucraina, assediata dalle forze della Russia. Video e foto del palazzo danneggiato vengono ampiamente rilanciati dai profili social delle autorità ucraine: dal premier al ministro degli Esteri, fino al ministero della Difesa. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Uncolpisce undinella notte di combattimenti nella capitale, assediata dalle forze dellae foto deldanneggiato vengono ampiamente rilanciati dai profili social delle autorità ucraine: dal premier al ministro degli Esteri, fino al ministero della Difesa. L'articolo proviene da Italia Sera.

