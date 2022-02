Guerra Ucraina-Russia, Medvedev: “Possibile ritorno a pena di morte” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, l’ex premier ed ex presidente russo, ora vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale, Dmitry Medvedev, anticipa la Possibile reintroduzione della pena di morte in Russia per reati particolarmente gravi, dopo la sospensione dal Consiglio d’Europa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, l’ex premier ed ex presidente russo, ora vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale, Dmitry, anticipa lareintroduzione delladiinper reati particolarmente gravi, dopo la sospensione dal Consiglio d’Europa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Cosi49Cosimo : RT @PBerizzi: Ma tutti quelli che da due anni gridano alla 'dittatura' per un vaccino e chiedono 'libertà' esattamente dove sono finiti? Fa… - franco_sala : RT @monicaguerzoni: La proposta di #Conte: un Recovery di #guerra #Ucraina #Draghi #Ue #Putin -