Guerra Ucraina - Russia, Kiev: "198 morti in tre giorni"

Kiev, 26 feb. - Guerra Ucraina - Russia, il ministro della Sanità ucraino Viktor Lyashko ha annunciato oggi che 198 persone sono morte - tra loro tre bambini - dall'inizio dell'invasione del Paese.

