Guerra Ucraina-Russia, Kiev: "198 morti in tre giorni" (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il ministro della Sanità ucraino Viktor Lyashko ha annunciato oggi che 198 persone sono morte – tra loro tre bambini – dall'inizio dell'invasione del Paese. Inoltre, attraverso Facebook, ha reso noto che 1.115 persone sono rimaste ferite da giovedì, inclusi 33 bambini. Intanto, il governo ucraino assicura che la situazione nella capitale, teatro di scontri ed esplosioni nella notte, è sotto controllo. "Sia nella città, sia alla periferia di Kiev, la situazione è sotto controllo", ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, precisando che i russi continuano a tentare di far entrare uomini ed equipaggiamento nella città e che gli scontri proseguono nelle zone periferiche della capitale. Le forze ucraine sono state in grado di montare una forte ...

