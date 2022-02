Guerra Ucraina-Russia, Italia valuta invio aiuti militari a Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina- Russia, l’Italia sta valutando di inviare aiuti militari a Kiev, in linea con quanto stanno facendo anche altri Paesi europei secondo quanto si apprende da fonti qualificate. La decisione dovrebbe arrivare la settimana prossima. Belgio, Germania e Olanda hanno già deciso di mandare armi a Kiev. Il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit ha annunciato la notizia precisando che le armi provengono dagli arsenali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. La Germania manderà mille armi anticarro e 500 missili Stinger terra-aria. Il Belgio invierà 2mila mitragliatrici e quasi 4mila tonnellate di carburante alle forze ucraine, ha annunciato dal canto suo il primo ministro, Alexander De Croo, ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, l’stando di inviare, in linea con quanto stanno facendo anche altri Paesi europei secondo quanto si apprende da fonti qualificate. La decisione dovrebbe arrivare la settimana prossima. Belgio, Germania e Olanda hanno già deciso di mandare armi a. Il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit ha annunciato la notizia precisando che le armi provengono dagli arsenali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. La Germania manderà mille armi anticarro e 500 missili Stinger terra-aria. Il Belgio invierà 2mila mitragliatrici e quasi 4mila tonnellate di carburante alle forze ucraine, ha annunciato dal canto suo il primo ministro, Alexander De Croo, ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - DiegoNatoli2 : RT @DiDonadice: Perché la #Polonia, quella che respinge i migranti, entra con un convoglio militare portando munizioni all’Ucraina? Fuori l… - MondoGaio : RT @_EBelloni: #Anonymous ha appena intercettato le comunicazioni militari russe e pubblica la frequenza Gente che dietro a un PC sta face… -