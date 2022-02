Guerra Ucraina-Russia, Italia in pre-allarme per gas: cosa significa (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia per il gas a causa dell’attuale situazione. Si tratta di un primo step di tre e che prevede solo un monitoraggio della situazione. Il ministero della Transizione Ecologica, Autorità Competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, si legge in una nota riportata sul sito di Snam, “considerato l’attuale stato di Guerra presente tra la Federazione Russa e l’Ucraina e che tale situazione insiste sul territorio attraverso cui passa gran parte delle forniture di gas naturale che approvvigionano il sistema Italiano, considerando che il livello di pericolosità della minaccia alle forniture è sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto nelle analisi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, dichiarato lo stato di pre-inper il gas a causa dell’attuale situazione. Si tratta di un primo step di tre e che prevede solo un monitoraggio della situazione. Il ministero della Transizione Ecologica, Autorità Competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, si legge in una nota riportata sul sito di Snam, “considerato l’attuale stato dipresente tra la Federazione Russa e l’e che tale situazione insiste sul territorio attraverso cui passa gran parte delle forniture di gas naturale che approvvigionano il sistemano, considerando che il livello di pericolosità della minaccia alle forniture è sensibilmente maggiore rispetto a quanto previsto nelle analisi di ...

