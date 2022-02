Guerra Ucraina-Russia, il Papa chiama Zelensky (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, Papa Francesco ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi. “Il Santo Padre – fa sapere l’ambasciata Ucraina presso la Santa Sede in un tweet – ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –Francesco ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyri. “Il Santo Padre – fa sapere l’ambasciatapresso la Santa Sede in un tweet – ha espresso il suo più profondo dolore per i tragici eventi che stanno avvenendo nel nostro Paese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

